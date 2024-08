Real Madrid define futuro de Reinier para a temporada 2024/25

Além do Granada, o Tenerife, que está na La Liga B, surgiu como possibilidade, mas Reinier e seus representantes escolheram a equipe da região de Andaluzia, no sul da Espanha. Watford e Celtic também demonstraram interesse no atleta, que se destaca no período em que defende o Real Madrid Castilla.

Por fim, no futebol europeu, Reinier já defendeu Borussia Dortmund, Girona e estava no Frosinone na temporada 2023/24. Ele tem contrato com o clube merengue até junho de 2026.

