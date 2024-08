Megan Fox? Atacante da 3ª divisão da Inglaterra ganha fama como sósia da atriz

Jogadora do pouco conhecido Peterborough United, da 3ª divisão do futebol feminino da Inglaterra, Tara Mae Kirk vem atraindo os holofotes da mídia na Europa. Mas o motivo não é o futebol. Apesar do faro de gol, a atacante irlandesa ganhou fama ao ser apontada como sósia da atriz norte-americana Megan Fox.

A semelhança entre as duas começou a ganhar mais destaque após Tara marcar um gol na goleada por 10 a 0 do Peterborough sobre o Long Bucky, no começo da temporada passada. Com um foto da atacante e o placar da partida, a postagem do gol feita pelo clube atingiu cinco milhões de visualizações no X (antigo Twitter). O motivo? Diversos comentários sobre a similar aparência da irlandesa com a estrela de filmes como Transformers e Tartarugas Ninja.

A ‘fama repentina’ ajudou a jogadora a ganhar destaque não só na Inglaterra, mas também em outros países da Europa. Tara participou de reportagens em vários dos principais veículos da imprensa esportiva do continente, entre eles o jornal espanhol “Marca” e o tabloide britânico “The Sun”.

Além disso, a jovem de 21 anos também começou a explorar de forma mais contínua suas redes sociais. Atualmente, Tara soma quase 40 mil seguidores tanto no Instagram quanto no X (antigo Twitter).

Quem é Tara Mae Kirk?

Tara Mae Kirk nasceu na Inglaterra, porém possui ascendência irlandesa e optou por defender a seleção do país de origem da sua família. Ela começou a praticar futebol nas categorias de base do Leicester, quando tinha sete anos. Em 2019, fez sua estreia pelo time adulto do clube de seu coração. A equipe disputa atualmente a 1ª divisão do futebol feminino inglês.

Entretanto, Tara não se firmou no nível máximo da categoria na Inglaterra e acabou no Peterborough. Na equipe, a irlandesa é a camisa 1o e artilheira. Inclusive, a atacante marcou o gol que abriu caminho para a vitória que garantiu o acesso de seu clube para a 3ªdivisão. Ao todo, ela fez 28 gols em 28 jogos na última temporada.

Além da dedicação ao futebol, ela também trabalha como promotora de evento. Formada em administração pela Universidade de Loughborough, da Inglaterra, Tara trabalhou anteriormente como hostess e garçonete.

