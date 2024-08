São Paulo: Zubeldía será julgado por expulsão contra o Athletico em julho

Luis Zubeldía vai ser julgado na próxima segunda-feira (2), às 11h, pela a 1ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O treinador do São Paulo foi denunciado pela expulsão contra o Athletico-PR, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 3 de julho.

Na ocasião, Zubeldía invadiu o campo da Ligga Arena e levou dois cartões amarelos, sendo punido com o vermelho em seguida. O São Paulo venceu o jogo contra o Athletico-PR por 2 a 1. Além do técnico, será julgado o auxiliar Maxi Cuberas, que também foi expulso.

Treinador e auxiliar foram indiciados no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que diz: “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras”. A pena prevista é de uma a seis partidas de suspensão. No entanto, a punição pode ser substituída por advertência, variando conforme a gravidade do caso.

Na época, Zubeldía reclamou de ter sido expulso contra o Furacão, em Curitiba.

“O árbitro me puniu por eu entrar em campo no primeiro e no segundo cartão. Acredito que os cartões foram exagerados. Está faltando campo, vivência no futebol. O regulamento é muito quadrado e se eu entro um metro…Falta um pouquinho de futebol, sabe? Está tudo bem, mas é preciso ”calçar as chuteiras’ para interpretar melhor o jogo”.

Zubeldía já levou 14 amarelos e dois vermelhos no São Paulo

Zubeldía é constantemente advertido durante as partidas do São Paulo. Para ter uma ideia, ele já levou 14 cartões amarelos e dois vermelhos até o momento no comando do Tricolor.

Vale lembrar que na última quarta-feira (28), na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, no Morumbis, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, ele não esteve à beira do campo. Afinal, foi expulso nas oitavas contra o Goiás.

