Copa do Brasil: Bahia x Flamengo faz Globo bater recorde de audiência

A partida entre Bahia e Flamengo, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, bateu o recorde audiência da Globo em um jogo de Copa do Brasil no Rio de Janeiro na temporada. O duelo ocorreu na última quarta-feira (28), em Salvador.

De acordo com dados consolidados do Kantar Ibope, a partida obteve 27 pontos de audiência. Isso representa 46% de participação no número de televisores ligados na capital fluminense. Fecharam o pódio a Record, com 5, e o SBT, que obteve 2 pontos no mesmo horário.

Com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Roger Flores, o jogo registrou oito pontos acima, ou 42% a mais, do que a média de audiência do torneio até o momento. Cada ponto equivale a 111 mil telespectadores.

O confronto terminou com vitória por 1 a 0 da equipe carioca, que volta a campo neste domingo (1) para enfrentar o Corinthians. O duelo acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, válido pelo Brasileirão. A Globo exibe a partida para todo o Brasil, a partir das 15h40, após a primeira parte do programa ‘Domingão com Huck’.

