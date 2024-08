Flamengo perde para o Fortaleza e está eliminado do Brasileirão Sub-20

O Flamengo está eliminado do Brasileirão Sub-20. Poucos dias após conquistar o Mundial de Clubes da categoria, o time carioca perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, nesta quinta-feira (29), e deixa a competição nas quartas de final. O gol da classificação do Leão do Pici, que enfrenta o Cruzeiro nas semis, foi de Kauê Canela. O jogo foi na Gávea, a casa do Rubro-Negro.

Como foi o jogo

O que mais prevaleceu no primeiro tempo na Gávea foram as defesas de ambos os times. Afinal, Flamengo e Fortaleza se destacaram pela marcação, principalmente no setor defensivo. A grande chance da primeira etapa foi do time carioca, aos 25 minutos, quando Adriel mandou a bola na trave do Leão do Pici.

O segundo tempo contou com um cenário parecido da etapa anterior, com equilíbrio. Em jogada de contra-ataque, o Fortaleza perdeu uma grande chance de inaugurar o placar aos 24′. Após grande defesa de Lucas Furtado, Michael, sozinho, mandou a bola no travessão. O goleiro rubro-negro, aliás, foi muito bem na partida. Ele, no entanto, não conseguiu impedir o gol de Kauê Canela, já nos acréscimos. Assim, o Flamengo foi eliminado da competição.

