Caso Robinho: STF define data para analise do pedido de habeas corpus

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu a data do julgamento do pedido de habeas corpus do ex-jogador Robinho, preso desde março deste ano. A decisão será tomada entre os dias 6 e 13 de setembro, através de sessões virtuais. O ministro Luiz Fux é o responsável pelo caso.

O ex-jogador foi condenado na Itália após participar de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa ocorrido em 2013, em uma boate de Milão. O Brasil, por meio do STF, acatou o pedido da Justiça italiana para a transferência da pena em 20 de março. Desde então, Robinho segue na Penitenciária II de Tremembé (SP) para o cumprimento de nove anos de prisão

A defesa do ex-Menino da Vila discorda da efetivação da prisão no Brasil, alegando que o processo deve ser reaberto e julgado no país sul-americano.

Anteriormente, o mesmo pedido de habeas corpus foi negado por Fux.

Rotina de Robinho na prisão

O presídio de Tremembé 2, em São Paulo, costuma receber casos de presos famosos. Robinho atualmente divide espaço com outro homem e participa ativamente das atividades na cadeia. Além de realizar cursos, o jogador também se envolve em grupos de leitura – para redução de pena – e costuma jogar bola no campo de terra do local.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o grupo de leitura que Robinho participa influencia a movimentação de 500 empréstimos de livros mensalmente.

