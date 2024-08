Com Jean David, Vasco divulga relacionados para jogo da Copa do Brasil

Com desfalques para a partida contra o Athletico-PR, o Vasco divulgou os relacionados para o duelo desta quinta-feira, em São Januário pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. E o chileno Jean David pode fazer sua estreia pelo Cruz-Maltino. O clube, porém não terá Coutinho.

O Vasco não terá Adson, Coutinho e David, além dos desfalques de Estrella, Paulinho e Jair, lesionados, e de Paulo Henrique, suspenso, para o jogo na Colina. Por sua vez, João Victor, que sentiu dores na partida de segunda-feira contra o Athletico, deve ser titular no Vasco.

O clube, aliás, divulgou que Adson passará por cirurgia na tíbia, local onde o meia teve uma fratura por estresse. A decisão pessoal do atleta é pela operação, e o Vasco não se posicionou de forma contrária a isso.

E Coutinho?

O atleta, aliás, está recuperado do Covid-19 e retornou às atividades hoje no CT Moacyr Barbosa. Como está voltando de lesão, há um cuidado especial. Por isso, o retorno aos jogos deve acontecer em Curitiba, no jogo de volta contra o Athletico-PR, dia 11. Até lá, o jogador ganha tempo e sessões de treino para voltar bem recuperado.

