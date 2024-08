São Paulo renova com Sabino até dezembro de 2026

O São Paulo renovou, nesta quinta-feira (29), com o zagueiro Sabino. O novo contrato com o defensor vai até o fim de 2026. Anteriormente, ele tinha vínculo somente até dezembro deste ano.

As recentes boas atuações de Sabino no Tricolor anteciparam a renovação do compromisso, que seria concretizada no final da atual temporada. O zagueiro foi bem nos dois últimos jogos, contra Vitória (Brasileirão) e Atlético-MG (Copa do Brasil), fazendo dupla com Arboleda. Assim, agradou à comissão técnica de Luis Zubeldía.

O jogador chegou ao Tricolor em março, com um contrato de três meses, como experiência. Afinal, ele estava livre no mercado após deixar o Sport. Em seguida, terminou no São Paulo o tratamento de uma lesão no pé.

O contrato inicial terminaria em junho, mas foi renovado até o fim do ano, para que ele pudesse mostrar seu futebol. Sabino demorou a ganhar oportunidades na equipe, principalmente pela forte concorrência.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (1º de setembro), no Maracanã, para enfrentar o Fluminense. O jogo está marcado para as 18h30 (de Brasília). A tendência é que Sabino volte ao banco de reservas contra os cariocas. Afinal, Alan Franco volta a ser opção após cumprir suspensão contra o Atlético-MG, na última quarta-feira.

