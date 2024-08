Santos x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara a Ponte Preta nesta sexta-feira (30), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 24° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe precisa se recuperar na competição, após engatar três jogos sem vitória e perder a liderança da competição. Assim, aposta na força da sua torcida para somar três pontos. Já a Macaca vem de uma sequência pior, com quatro partidas sem triunfar e vendo a zona de rebaixamento cada vez mais perto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Santos

A sequência de três jogos sem vitória aumentou a pressão do torcedor santista sobre Fábio Carille. Aliás, o último resultado do Santos foi um 0 a 0 contra o Amazonas na Vila Belmiro. Assim, a oscilação fez com que o presidente Marcelo Teixeira defendesse publicamente o trabalho do treinador. Apesar disso, Carille está ameaçado no cargo, em caso de não melhora do time.

Contudo, o treinador não deve contar com Julio Furch. Afinal, o argentino tem dores no ombro após sofrer uma queda no jogo contra o Amazonas. Além disso, o atleta também tem intensificado o tratamento para seu problema crônico no púbis, outro motivo para ser poupado. Assim, com a boa forma física de Wendel Silva, ele deve ser preservado do duelo para ter mais tempo de recuperação. Aliás, o Peixe terá outros desfalques. O lateral-esquerdo Escobar foi expulso contra o Amazonas e precisará cumprir suspensão. Assim, Hayner e Souza brigam pela vaga.

Como chega a Ponte Preta

Por outro lado, a Ponte Preta vem de quatro jogos sem vitórias, com duas derrotas seguidas. Aliás, o time está na 13ª posição com 28 pontos. Os resultados para o Operário-PR (0 a 1) e Amazonas (1 a 2) foram os últimos nessa sequência negativa. Assim, é a maior instabilidade do time desde a chegada de Nelsinho Baptista.

O técnico conta com um retorno e uma baixa no duelo. Renato tomou o terceiro cartão amarelo e será desfalque para o time. Em contrapartida, Igor Inocêncio cumpriu suspensão e pode começar o embate.

SANTOS X PONTE PRETA

Série B-2024 – 24ª rodada

Data e horário: 30/8/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont; Gil, Jair e Souza (Hayner); João Schmidt e Sandry; Pedrinho, Giuliano e Guilherme; Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor, Mateus Silva, Sergio Raphael e Gabriel Patrón; Castro e Emerson Santos; Everton, Elvis e Gabriel Novaes; Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: : Adriano De Assis Miranda (SP)

