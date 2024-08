William, do Cruzeiro, é convocado por Dorival para jogos da Seleção Brasileira

William, do Cruzeiro, é o mais novo nome convocado para a Seleção Brasileira visando os jogos contra Equador e Paraguai nos dias 6 a 10 de setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O lateral foi chamado por Dorival Júnior após o corte de Yan Couto, do Borussia Dortmund, por lesão.

Um dos destaques do time mineiro na atual temporada, William já defendeu a Amarelinha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, conquistando a medalha de ouro em pleno Maracanã.

O escrete Canarinho se apresenta em Curitiba, na segunda-feira (2), para os dois compromissos. No dia 6, a Seleção Brasileira joga contra o Equador, no Couto Pereira. Quatro dias depois, o adversário será o Paraguai, em Assunção.

O Brasil ocupa a sexta colocação na tabeçla das Eliminatórias, com sete pontos somados.

Confira os nomes convocados

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Ederson (Manchester City)

LATERAIS

Danilo (Juventus)

William (Cruzeiro)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendell (Porto)

ZAGUEIROS

Beraldo (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

MEIO-CAMPISTAS

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Real Madrid)

ATACANTES

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Palmeiras)

Luiz Henrique (Botafogo)

Pedro (Flamengo)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

