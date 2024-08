São Paulo desiste da contratação de Mário Rui

O São Paulo desistiu da contratação do lateral-esquerdo Mário Rui. O Tricolor chegou a ter um acordo com o jogador, mas encontrou muita resistência do Napoli, clube que atua o atleta, por sua liberação. Assim, a diretoria decidiu abandonar as conversas e procurar uma nova alternativa.

Mário Rui entrou em sua oitava temporada defendendo as cores do Napoli. O jogador também acumula passagens por outros clubes italianos, como Roma e Empoli, bem como convocações para a seleção de Portugal.