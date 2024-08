Jair pede ao Santos para ficar fora do duelo contra a Ponte Preta

O Santos encara a Ponte Preta nesta sexta-feira (30/8), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 24° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Fábio Carille não terá o zagueiro Jair. Em nota, o Peixe afirmou que o defensor pediu para ficar fora do embate contra a Macaca, mas não alegou o motivo.

“Ao se apresentar na tarde desta quinta (29) no CT Rei Pelé, o atleta Jair Paula da Cunha Filho pediu à Comissão Técnica para ser liberado dos treinamentos e que não fosse relacionado para a partida de amanhã (30) contra a Ponte Preta, alegando existirem propostas para a sua negociação. A Direção de Futebol aceitou a decisão em conjunto com a Comissão Técnica”, diz a nota do Santos.

O zagueiro de 19 anos tem uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) do Porto, de Portugal. Além disso, a nota dá a entender que o jogador tem mais de uma oferta para analisar. Com a cabeça nas negociações, o defensor pediu para ficar fora do duelo contra a Ponte Preta nesta sexta-feira.

O Santos, por sua vez, não tinha a intenção de vender o zagueiro neste momento e queria o jogador até o final da Série B. Contudo, o Porto deseja o defensor de imediato e quer a liberação o mais rápido possível.

Antes do Porto, o Santos recusou uma proposta de R$67 milhões do Botafogo pelo zagueiro. O time carioca seria uma ponte para o defensor ir para o Lyon, da França. Contudo, a diretoria do Peixe não aceitou a proposta.

