Perri inicia temporada como titular do Lyon e pensa em seleção: ‘Será consequência’

Após um período de adaptação, o goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo, iniciou a temporada de 2024/25 como titular do Lyon. Assim, o arqueiro, de 26 anos, que esteve entre os convocados para a seleção brasileira na era Fernando Diniz, sonha em voltar a defender as cores do Brasil.

O brasileiro tem a responsabilidade de substituir o português Anthony Lopes, capitão e que estava na função há 11 anos. Até o momento, o brasileiro só atuou nas partidas da Copa da França e admite que este tempo de adaptação foi importante para seu amadurecimento na França.

“Foi uma experiência muito positiva para mim. Cheguei em janeiro, pude me adaptar tranquilamente à língua, ao futebol e ao clima. Estou feliz por ter tido esse tempo para me adaptar. Agora, me sinto pronto para realizar grandes performances. A ideia era realmente me dar esse período de adaptação para que eu me sentisse bem e pudesse, então, disputar uma vaga de titular. Agora, estou dando tudo para consolidar minha posição”, disse, em entrevista coletiva.

“Ser convocado é consequência de um bom trabalho no clube. Estou focado no Lyon, no bom trabalho, e a seleção virá como consequência do que eu puder realizar”, completou o goleiro.

Na última temporada, Perri foi um dos destaques na campanha do Botafogo, que ficou liderou boa parte do Brasileirão, porém perdeu o título no fim. Na ocasião, esteve entre os convocados do técnico Fernando Diniz em três oportunidades. Por fim, agora, tentará convencer Dorival Júnior para retornar à Seleção Brasileira.

