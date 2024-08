Al-Hilal terá que negociar um estrangeiro para inscrever Neymar; entenda

Com a aproximação do fim da janela de transferências, o Al-Hilal precisa solucionar um sério problema. Afinal, a equipe terá que negociar um de seus estrangeiros se quiser contar com Neymar na primeira metade do Campeonato Saudita. Isso porque com a chegada de João Cancelo, o clube soma nove atletas nascidos fora do país asiático em seu elenco, acima do limite de oito.

Nesta temporada, a Federação Saudita de Futebol ampliou o limite para 10 estrangeiros, entretanto impôs uma restrição. Dois deles precisam ser abaixo de 2003, contudo todos os nove jogadores do elenco que nasceram fora da Arábia Saudita são maiores de 21 anos.

Com isso, o atacante brasileiro Marcos Leonardo, do Benfica e ex-Santos, que é alvo da equipe de Jorge Jesus, se encaixaria nesse perfil, sem a obrigação de vender um estrangeiro.

Apesar da saída de Michael para o Flamengo, o clube anunciou a contratação do lateral Cancelo, ex-Barcelona e Manchester City. Caso nenhum estrangeiro seja negociado, o time tem o risco de poder contar com o seu camisa 10 na liga local somente a partir de janeiro.

No período da lesão de Neymar, Renan Lodi tem ocupado a vaga do atacante e é um dos principais candidatos a abrir espaço para o retorno do camisa 10. De acordo com a imprensa saudita, o lateral, ex-Athletico-PR, pode deixar o clube em breve.