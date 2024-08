Flamengo confirma lesões de De la Cruz e Michael

O imoderado calendário brasileiro tem custado caro ao Flamengo nesta temporada. O clube tem sofrido com excesso de desfalques por condições físicas e agora acumula mais dois problemas por lesão no Departamento Médico. Trata-se de Nicolás De La Cruz e o recém-chegado Michael.

O Flamengo confirmou na manhã desta sexta-feira (30), através das redes sociais, as lesões do meia e do atacante. A dupla sentiu dores no músculo posterior da coxa durante a vitória rubro-negra sobre o Bahia, por 1 a 0, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael realizaram exames de imagem nesta sexta-feira (30). Os dois foram diagnosticados com lesões no músculo posterior da coxa direita. Iniciaram tratamento no DM do Rubro-Negro”, informou o clube.

*Matéria em atualização