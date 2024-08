Após morte de Izquierdo, Nacional promete ajudar financeiramente família do zagueiro

A família do zagueiro Juan Izquierdo seguirá recebendo o salário dele por oito anos. Afinal, tal decisão é uma promessa feita pelo Nacional, do Uruguai, através do seu presidente, Alejandro Balbi. O principal objetivo é auxiliar financeiramente os familiares após a morte do atleta. O dirigente fez essa revelação em coletiva de imprensa durante o velório do defensor.

Assim, o mandatário garantiu que a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) é quem ficará responsável por dar continuidade ao pagamento da remuneração. O repasse do dinheiro será para a viúva Selena e aos dois filhos do casal.

“Está escrito no estatuto que tem a Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Uma parte importante do que se paga e recebe, neste caso a viúva e seus filhos, é pago pela AUF de acordo com o convênio e regulamento vigente”, detalhou o presidente do Nacional.

Em seguida, o dirigente prestou condolências aos familiares de Izquierdo.

“Juan era um cara íntegro, querido em todos os elencos. Me preocupa a família Izquierdo. Nós vamos seguir em frente, gravemente feridos. Eu estou destruído, mas não posso nem me colocar no lugar da família de Juan. Tem dez dias que foi pai. Foram momentos muito difíceis. Me resta agradecer a ele e a toda a família”, acrescentou.

Hospital aponta causa da morte

O zagueiro sofreu um mal súbito ainda no segundo tempo, cambaleou e caiu desacordado no gramado do Morumbi. Aliás, o episódio ocorreu durante a vitória de 2 a 0 do Tricolor Paulista sobre a equipe uruguaia, na última quinta-feira (22). O Hospital Albert Einstein anunciou o óbito do defensor, na noite da última terça-feira (27).

“O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à

arritmia cardíaca”, indicou.

O quadro clínico complicado do zagueiro já havia se tornado público em boletim médico que foi divulgado, na última segunda-feira (26), em que indicava “avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana”. Bem como apontava que Juan Izquierdo estava “dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico”

O hospital ainda disponibilizou mais detalhes.

“Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica”

Os documentos foram assinados pelos médicos Marcos Vinicius Tadao Fujino (neurologista), Carlos Vicente Serrano Junior (cardiologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico).

Incidente com Izquierdo

O episódio negativo com Juan Izquierdo ocorreu, aos 38 minutos do segundo tempo. Ele cambaleou e caiu, sozinho, desacordado no centro do campo, quando Rafael, goleiro do São Paulo iria bater o tiro de meta. A ambulância entrou quase que imediatamente no gramado e o levou para o hospital. O zagueiro, de 27 anos, defendia o Nacional desde 2022. Porém, no ano passado atuou por empréstimo no Liverpool, também do Uruguai. Nesta temporada, entrou em campo 24 das 37 partidas do “Bolso”. No caso, ele foi titular em 21 oportunidades e marcou um gol.

