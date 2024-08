Richarlison e Amanda Araújo vão morar juntos em Londres; saiba data

O relacionamento de Richarlison e Amanda Araújo está a 12 dias de evoluir para algo ainda mais sólido. Depois de ganhar uma aliança do namorado, a estudante de direito está de malas prontas para se mudar para Londres e morar junto ao amado, que defende o Tottenham – clube do norte do país. Ela, inclusive, tem feito uma espécie de contagem regressiva nas redes sociais.

Amanda compartilhou o nervosismo pela viagem com seus quase 150 mil seguidores do Instagram. “Gente, faltam 12 dias para minha mudança”, postou a paranaense junto a um relógio de contagem regressiva e a localização de Londres.

Juntos há cerca de um ano, o casal costuma compartilhar momentos juntos nas redes sociais. A última postagem de Amanda com Richarlison, por exemplo, ocorreu há uma semana durante uma viagem ao Caribe.

O namoro

A primeira aparição pública do casal ocorreu em julho de 2023, quando visitaram Canoa Quebrada e Jericoacoara durante as férias de Richarlison no Brasil. O jogador, contudo, só assumiu o relacionamento em janeiro de 2024.

Richarlison e Amanda mergulharam de cabeça no relacionamento e estão cada vez mais íntimos. No início de junho, o jogador se deslocou até Maringá, no Paraná, para conhecer os familiares da namorada. À época, o atleta brincou com a situação nas redes sociais: “Fui lá conhecer a sogrinha”.

“Mais um fim de semana lindo e especial em família. Muito gostoso e especial ter você em nossa casa, Richarlison. Então, bem-vindo à família! Bom retorno e até breve, meus queridos”, escreveu a mãe de Amanda, Luciana Araújo.

Os dois compartilharam parte da rotina durante esse período em Maringá. Richarlison jogou vídeo game com os primos de Amanda, participou de um churrasco em família e até jogou pelada com as crianças em uma quadra do condomínio.

Durante o passeio, o casal trocou alianças, e Amanda se derreteu nas redes sociais. Ela publicou uma foto das mãos dos dois, já com os anéis de compromisso, e utilizou alguns emojis emocionados para representar o momento.

Mais sobre a namorada de Richarlison

Amanda Araújo nasceu em Londrina, no Paraná, mas atualmente mora em São Paulo. Ela se mudou para capital paulista para estudar Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Além de estudante, a jovem trabalha como modelo e influenciadora digital – com quase 450 mil seguidores em sua conta no Instagram.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.