Corinthians paga multa e terá Hugo Souza contra o Flamengo

O Corinthians depositou R$500 mil na conta do Flamengo e terá o goleiro Hugo Souza no embate entre as equipes neste domingo (01). O duelo acontece na Neo Química Arena, às 16h, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.

Hugo Souza pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Corinthians até o final desta temporada. No acordo, ficou estipulado que o goleiro só poderia atuar contra o Rubro-Negro mediante a pagamento de multa. A boa fase do arqueiro fez com que o Timão optasse por depositar a quantia nos cofres do clube carioca.

Aliás, vale ressaltar que Corinthians e Flamengo podem se enfrentar em uma eventual semifinal de Copa do Brasil. Caso aconteça, o Timão terá que desembolsar R$1 milhão para ter Hugo Souza nos dois embates. A única forma do Alvinegro economizar e conseguir evitar a multa é comprando os 50% dos direitos econômicos do goleiro. Contudo, isto só pode acontecer no dia 1° de outubro, como estipulado em contrato.

Para contar com o goleiro, o Corinthians pagou R$ 1,19 milhão ao Flamengo, pelo empréstimo. Para ficar com o jogador em definitivo, será preciso desembolsar mais R$ 4,7 milhões, por 50% dos direitos econômicos. Contudo, a diretoria pretende negociar uma maior porcentagem do arqueiro, quando puder realizar o pagamento da multa.

Hugo Souza já virou titular absoluto no Corinthians. Ele disputou todas as partidas desde que chegou no Parque São Jorge e já caiu nas graças do torcedor. O goleiro foi decisivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana para classificar o Timão nas quartas de final de ambas as competições.

