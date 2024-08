Flamengo regulariza Alex Sandro e lateral já pode estrear

Horas após Alex Sandro desembarcar no Rio de Janeiro, o nome do lateral-esquerdo foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Dessa forma, ele já está liberado para estrear com a camisa rubro-negra. Agora, resta o aval da comissão técnica de Tite.

A expectativa do torcedor é ver Alex Sandro na lista de relacionados para o jogo contra o Corinthians, no domingo, em São Paulo, pelo Brasileirão.

Antes de fechar com o Flamengo, o lateral-esquerdo vinha treinando no Portimonense, clube de Portugal. Aliás, ele falou sobre esse período assim que chegou ao Rio de Janeiro.

“Me sinto bem, me sinto confiante, fiz um bom trabalho de preparação no Portimonense. Agora é conversar com o professor, com o preparador físico, para ver realmente qual vai ser essa linda data de estreia”, explicou.

