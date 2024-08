De volta no Botafogo! Adryelson chega ao Rio na próxima semana

Reforço conhecido! O zagueiro Adryelson vai ser o último jogador a chegar ao Botafogo nesta janela de transferências. O zagueiro estava no Lyon, da França, e desembarca na segunda-feira no Rio de Janeiro para assinar com o Alvinegro o empréstimo até o fim desta temporada. A informação é do “Jornal dos Sports”.

Um dos destaques da equipe na temporada de 2023, o jogador foi para o clube francês que também pertence ao Eagle Football Holdings, grupo controlado por John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo. Na negociação atual, o Alvinegro e o jogador já estão acertados e aguardam a liberação do Lyon.

Adryelson, mesmo com o desejo de permanecer na Europa, também tem o interesse em ajudar o Alvinegro a conquistar títulos – principalmente o do Campeonato Brasileiro, que escapou nas rodadas finais no ano passado -, e isso pesou para o acordo.

O clube carioca estava atrás de um zagueiro para fechar as contratações na temporada – e nada melhor que um velho conhecido. Assim, Adryelson se junta a Bastos, Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo como opções do técnico Artur Jorge para o setor.

Dessa forma, o Botafogo fecha esta janela de transferências com sete reforços e superou a casa dos R$ 360 milhões investidos na atual temporada. Além de Adryelson, o lateral Vitinho, os meias El Arouch e Thiago Almada, o volante Allan e os atacantes Igor Jesus e Matheus Martins já estão no clube.

O zagueiro defendeu o Botafogo por uma temporada em meia. Neste período, atuou em 75 partidas, marcou quatro gols e contribuiu com uma assistência. Além disso, foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro 2023 e chegou a defender a Seleção Brasileira.

