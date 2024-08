Estêvão se aproxima de bater marca de Neymar no Brasileiro

Principal nome do Palmeiras na temporada, Estevão, de 17 anos, transformou-se na peça-chave do time de Abel Ferreira, que luta pelo tricampeonato brasileiro. E no próximo domingo (1), contra o Athletico Paranaense, pelo torneio nacional, ele terá a chance de bater uma marca que pertence a Neymar.

Afinal, o atacante está a duas participações em gols de igualar o atacante do Al-Hilal e se tornar o jogador com 17 anos com mais lances participativos nesse Brasileirão. Até aqui, ele soma sete gols e sete assistências, somando 14 participações. O camisa 10 da Seleção Brasileira terminou o torneio de pontos corridos de 2009 com 16 participações em gols, com dez tentos e seis passes.

Se conseguir tal feito, ele se tornará o jogador mais jovem e com mais participações em gol no Campeonato Brasileiro. Além disso, Estêvão também mira a artilharia, essa um pouco mais complicada. O atacante marcou sete vezes, três atrás de Pedro, do Flamengo, atual artilheiro da competição.

“Eu sempre tento ajudar o Palmeiras, fazer mais gols, mais assistências e ajudar no geral. Vou tentar melhorar meu desempenho para ajudar o Palmeiras “, disse Estêvão, após o jogo contra o Cuiabá.

Depois do jogo contra o Athletico, Estêvão vai se apresentar à Seleção Brasileira para sua primeira convocação. Contudo, o Campeonato Brasileiro será paralisado para as disputas das partidas contra Equador (dia 6) e Paraguai (dia 10). Assim, o atacante não perderá nenhuma partida e terá tempo para conseguir superar a marca de Neymar na competição.

