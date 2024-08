Atlético lança uniforme 3; Veja imagens

O Atlético divulgou, nesta sexta-feira (30), a nova camisa 3 do clube. Diferente dos padrões tradicionais, a camisa apresenta cores pretas e cinzas.

Um detalhe notável é o escudo utilizado durante o centenário do Galo, que exibe a sigla “CAM”. O tema da campanha, “A Glória dos Novos Ventos”, inspira-se no passado vitorioso do clube.

A nova camisa incorpora a tecnologia Head.rdy, que melhora o fluxo de ar. O uniforme conta com as três listras da Adidas nos ombros, e tanto a logo da empresa quanto o escudo são brancos.

Além disso, o uniforme inclui calções e meiões pretos, com listras laterais e horizontais. O torcedor que quiser comprar a nova camisa terá custo de R$ 349,99.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.