Internacional tem três desfalques para jogo contra Fortaleza

O Internacional vai ter, pelo menos, três desfalques para a partida contra o Fortaleza, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. O Colorado teve a confirmação das convocações de Borré, Valencia e Rochet para Colômbia, Equador e Uruguai, respectivamente.

As seleções entram em campo duas vezes nesta Data Fifa: a primeira no dia 6 de setembro e a segunda, no dia 10. Já a partida contra o Fortaleza será na quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Assim, não será possível contar com o trio para o duelo. Por outro lado, o meia Gabriel Carvalho foi convocado para amistosos da Seleção sub-20, que vão acontecer nos dias 5 e 8, e por isso, deve estar à disposição do técnico Roger Machado.

O clube gaúcho, por sua vez, não pretende pedir a desconvocação do trio. No entanto, ainda avalia o que vai fazer, mas entende como ”improvável” fazer esse pedido para as federações nacionais, segundo o ‘ge’.

A partida entre Internacional e Fortaleza é o jogo atrasado da 19° rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Colorado está na 11° posição com 29 pontos. o Leão, por sua vez, é o líder com 48.

