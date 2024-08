Arsenal x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre Arsenal e Brighton, às 8h30 (de Brasília), neste sábado (31), promete grandes emoções. Isto porque as equipes chegam ao Emirates Stadium, em Londres, com 100% de aproveitamento na Premier League após as vitórias nas duas primeiras rodadas da competição.

Como chega o Arsenal

Em busca do título da Premier League após bater na trave na última edição, o Arsenal quer aproveitar a boa fase e chegar à terceira vitória consecutiva no Campeonato Inglês.

No entanto, o técnico Mikel Arteta terá alguns desfalques para o jogo deste sábado. O mais recente deles é o recém-contratado Mikel Merino, que já se machucou e não terá condições de ir a campo. Assim, ele se junta a Gabriel Jesus, Kieran Tierney e Takehiro Tomiyasu no departamento médico do clube.

Como chega o Brighton

Por outro lado, o Brighton também vive um bom início de temporada e tentará aproveitar a grande fase para arrancar pontos de um dos candidatos ao título da Premier League.

Contudo, a equipe também terá que lidar com problemas na escalação. Isto porque o reforço Matt O’Riley deixou o gramado com uma lesão em sua estreia e vai desfalcar o time neste sábado. Dessa forma, ele se junta a Solly March, também lesionado, como ausências para esta terceira rodada da Premier League.

Além disso, Brajan Gruda e Mats Wieffer, em processo de recuperação de lesão, aparecem como dúvidas. Mas, dificilmente, eles serão utilizados neste sábado.

Arsenal x Brighton

3ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 31/08/2024, às 8h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Milner, Gilmour; Minteh, João Pedro, Mitoma; Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler.

Árbitro: Chris Kavanagh (ING)

VAR: Andy Madley (ING)

Onde assistir: ESPN e Disney+

