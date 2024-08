Botafogo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Líderes do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fortaleza fazem duelo mais esperado da 25ª rodada. Neste sábado, os clubes entram em campo, às 21h, no Nilton Santos, pela competição nacional. O Leão do Pici lidera, com 48 pontos em 23 jogos (14 vitórias, seis empates e três derrotas), enquanto o Glorioso soma 47 pontos em 24 rodadas – venceu 14, empatou cinco e perdeu cinco.

Onde assistir

A partida entre Botafogo e Fortaleza, afinal, terá transmissão do Sportv e Premiere.

Como chega o Botafogo

O Botafogo, aliás, faz ótima temporada no Brasileirão e segue vivo na Libertadores. Em sua partida mais recente, o Botafogo empatou sem gols com o Bahia, na 24ª rodada do Brasileirão. Com 47 pontos conquistados, a equipe carioca ocupa a vice-liderança, apenas um ponto abaixo do líder Fortaleza.

O técnico Artur Jorge, aliás, possui uma série de desfalques por lesão. Os atletas Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho, Cuiabano e Júnior Santos seguem sem condições de jogo. Em contrapartida, Mateo Ponte, Alexander Barboza e Savarino estarão à disposição do técnico português, após cumprirem suspensão na última rodada.

Como chega o Fortaleza

Do outro lado, o Fortaleza, aliás, faz campanha histórica e lidera a atual edição do campeonato brasileiro com 48 pontos. Em 23 rodadas, o Leão do Pici, inclusive, acumula 14 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Em sua última partida, o Fortaleza venceu o Corinthians por 1 a 0 na Arena Castelão.

Pelo lado do Fortaleza, a grande preocupação do técnico Juan Pablo Vojvoda é em manter o clima de euforia pela liderança longe de seu grupo. O treinador do Fortaleza, aliás, deve promover o retorno do zagueiro Titi, que volta de suspensão e vai ocupar a vaga de Brítez, que fica como opção no banco.

BOTAFOGO x FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data-Hora: 31/8/2024, 21h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino. Técnico: Artur Jorge.

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Titi, Benjamín Kuscevic e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Tomás Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Juan Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.