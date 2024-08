CBF define datas e horários das semifinais do Brasileirão feminino

A CBF divulgou nesta sexta-feira (30) as datas dos jogos das semifinais do Campeonato Brasileiro feminino. Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e São Paulo continuam na briga pelo título nacional.

As equipes fazem uma espécie de “Paulistão”, já que todos os times participantes são do estado de São Paulo. Caso haja igualdade na soma dos placares (dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols), a vaga será decidida nos pênaltis. O Corinthians, álias, é o atual campeão e vai em busca do hexa.

Em relação à premiação, a CBF prometeu destinar cerca de R$ 25 milhões para a competição, com reajuste nas cotas dos clubes.

Confira os jogos, datas e onde assistir às semifinais do Brasileirão feminino

Jogos de ida

1/9 – domingo, às 10h45: Palmeiras x Corinthians

Onde: Jayme Cintra, em Jundiaí (SP)

Transmissão: Sportv e TV Globo

2/9 – segunda-feira, às 21h30: São Paulo x Ferroviária

Onde: Canindé, em São Paulo (SP)

Transmissão: Sportv e TV Brasil

Jogos de volta

8/9 – domingo, às 16h: Corinthians x Palmeiras

Onde: Canindé, em São Paulo (SP)

Transmissão: TV Globo e Sportv

8/9 – domingo, às 16h: Ferroviária x São Paulo

Onde: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Transmissão: TV Globo, Sportv e TV Brasil

