Clubes e jogadores também serão afetados pela supensão do X/Twitter

Assim como as pessoas, os clubes e jogadores de futebol sentirão a falta do X (antigo Twitter). Isto porque o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira 30, a suspensão do funcionamento em todo o Brasil. A decisão já era aguardada pela plataforma, que ignorou a ordem do magistrado para indicar um representante legal no território brasileiro.

Os clubes, afinal, utilizam a plataforma para anunciar as contratações, enviar comunicados, notas e também para divulgarem imagens da rotina das atividades diárias. Além disso, determinadas equipes fazem tempo real das partidas para facilitar o monitoramento dos torcedores.

Nos últimos anos, as equipes também costumaram a interagir com os torcedores sobre determinados assuntos que estão no momento no clube.

Os jogadores, aliás, também costumam aparecer no X/Twitter. Os atletas já se manifestaram em momentos para divulgar ações próprias e já rebateram até mesmo notícias. Além disso, postagens antigas também foram recuperadas por torcedores sobre um determinado assunto.

Uma vez Flamengo

Flamengo até morrer https://t.co/75E4JhZnvs — Gabriel Barbosa (@gabigol) August 30, 2024

Os times brasileiros com mais seguidores no X

Flamengo – @Flamengo: 10,8 milhões

Corinthians – @Corinthians: 7,9 milhões

São Paulo – @SaoPauloFC: 4,9 milhões

Palmeiras – @Palmeiras: 3,8 milhões

Santos – @SantosFC: 3,1 milhões

Grêmio – @Gremio: 3,1 milhões

Atlético – @Atletico: 2,6 milhões

Cruzeiro – @Cruzeiro: 2,6 milhões

Vasco – @VascodaGama: 2,7 milhões

Internacional – @SCInternacional: 1,9 milhão

Bahia – @ECBahia: 1,6 milhão

Sport – @sportrecife: 1,6 milhão

Fluminense – @FluminenseFC: 1,5 milhão

Botafogo – @Botafogo: 1,4 milhão

Athletico-PR – @AthleticoPR: 1,2 milhão

Tuítes para história

Somália finge sequestro relâmpago no Botafogo

O volante Somália fingiu um sequestro-relâmpago para justificar sua ausência no primeiro treino do Botafogo de 2011. Antes da descoberta, o clube compartilhou a notícia falsa que havia recebido pelo jogador.

Corinthians alfineta o Real Madrid

Um pouco mais de um ano depois da conquista do Mundial de Clubes, o Corinthians, assim, alfinetou o Real Madrid, que foi derrotado pelos paulistas no Mundial de 2000.

Inter esquece de jogador

Durante a pré-temporada de 2010, o Inter, aliás, esqueceu o volante Wilson Mathias no hotel da concentração. De forma inusitada, compartilhou o ocorrido no perfil do Twitter.

