Santos cede empate nos acréscimos e tropeça contra a Ponte Preta

Nesta sexta-feira (30), Santos e Ponte Preta empataram por 2 a 2, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B. Os gols do Peixe saíram com Giuliano e João Basso. Já a Macaca balançou a rede com Jeh e Dodô. Vale citar, que o time campineiro saiu de campo com sabor de vitória, pois estava com dois gols de desvantagem e um jogador a menos quando iniciou a reação e conquistou o empate. O placar deixou o time da Baixada Santista na liderança provisória, 40 pontos. Enquanto isso, o time campineiro é o 13º, com 29 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Santos mede forças contra o Brusque, fora de casa. A Ponte Preta vai buscar a recuperação com a Chapecoense, no Moisés Lucarelli.

Primeiro tempo com gols do Santos

O Santos foi melhor nos primeiros 45 minutos. De forma natural, o time de Fabio Carille se impôs e empurrou a Ponte Preta para trás. As chances eram criadas de forma natural e o gol saiu com Giuliano. No levantamento da esquerda, Wendel Silva escorou e o novo capitão da equipe cabeceou no contrapé do goleiro, 1 a 0. Melhor em campo, o Peixe continuou em cima e ampliou em belo gol do zagueiro João Basso, que bateu de primeira no ângulo do goleiro, 2 a 0.

A vida da Ponte Preta, que já estava complicada, ficou pior ainda na reta final do primeiro tempo. Elvis, capitão do time, levou o segundo cartão amarelo e deixou a Macaca com um jogador a menos.

Segundo tempo da Ponte Preta

Os primeiros 10 minutos foram intensos na etapa final. Se o Santos ficou com o grito de gol preso na garganta no chute de Patati, a Ponte Preta soltou a voz na finalização de Jeh. O atacante ganhou de Basso na velocidade e tocou no canto de Brazão, 2 a 1.

Apesar de ter balançado a rede, a Macaca não agredia o Santos, que por sua vez, controlava o confronto, mas não era tão intenso na hora de atacar. A melhor chance veio na bola parada com Otero, que parou na defesa do goleiro Pedro Rocha. Quando o jogo parecia resolvido, Dodô saiu em liberdade na grande área e bateu firme para deixar tudo igual.

SANTOS 2 X 2 PONTE PRETA

Série B 2024 – 24ª rodada

Data: 30/08/2024 (sexta-feira)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: (pagantes)

Renda: Não informado

Gols: Giuliano, 23 ‘/1ºT (1-0); João Basso, 32’/1ºT (2-0); Jeh, 10’/2ºT (2-1); Dodô, 46/2ºT (2-2)

SANTOS: Gabriel Brazão; Heyner (JP Chermont, 16’/2ºT), Gil, João Basso (Alex, 43’/2ºT) e Souza (Rodrigo Ferreira, 33’/2ºT); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Billy Arce, 34/’2ºT); Guilherme, Wesley Patati (Otero, 16’/2ºT) e Wendel Souza. Técnico Fábio Carille.

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso (João Gabriel, intervalo); Hudson (Emerson, 50’/2ºT), Castro e Élvis; Jeh, Iago Dias (Dodô, 29/2ºT) e Gabriel Novaes (Matheus Régis, 32’/2ºT). Técnico: Nelsinho Baptista.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Adriano De Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: – (SAN) João Gabriel, Elvis, Jeh (PON)

Cartões vermelhos: Elvis, 44’/1ºT (PON)

