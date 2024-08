Giuliano define empate do Santos contra a Ponte: ‘Frustrante’

Nesta sexta-feira (30), o Santos empatou por 2 a 2 com a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B. O resultado deixou o sinal de alerta ligado, pois mesmo com a liderança provisória, o Peixe liderava o marcador até os acréscimos do confronto. Além disso, o time estava com um jogador a mais desde a etapa inicial.

Na saída de campo, o meia Giuliano não escondeu a sua frustração pelo resultado de empate. O agora capitão do Santos, falou sobre a falta de confiança do elenco e a frustração pela falta de resultados no returno da competição nacional.

“Frustação muito grande, resultado estava na nossa mão, controlado. Momento difícil, são jogos sem vitória. Precisávamos retomar essa confiança. Mais um resultado contrário dentro de casa. O torcedor está frustrado pelo desempenho, apesar de estarmos lá em cima da tabela. Cabe a nós reverter isso. Não é de agora que o torcedor está assim chateado. O futebol é difícil, normal oscilar, o que é preciso é reagir. Não estamos conseguindo reagir como o torcedor espera. Cabe a nós isso. Para mudar no próximo jogo.

Vale citar, que diante da igualdade contra a Ponte Preta, o Santos, de Giuliano acumula quatro rodadas sem vencer. O último triunfo ocorreu diante do Paysandu, em Belém do Pará. Na ocasião, o Peixe levou a melhor por 3 a 0.

Calendário

O próximo jogo do Santos na Série B está agendado para o dia 7 de setembro. Nesta data, os comandados de Fábio Carille medem forças contra o Brusque, em Santa Catarina.

