Leverkusen x RB Leipzig: onde assistir, escalações, arbitragem

Em duelo pela segunda rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen recebe, na Bay Arena, o RB Leipzig, às 13h30 (de Brasília). Atual campeão e mantendo longa invencibilidade desde a temporada retrasada, o time da casa terá parada dura. Afinal, o Leipzig é um dos times mais fortes da Europa. Assim, espera mostrar isso neste sábado. Os dois venceram na primeira rodada. Dessa forma, quem triunfar deve fechar a rodada na liderança.

Onde assistir

Os canais SporTV e Onefootball transmitem a partir das 13h30 (de Brasília).

Como está o Leverkusen

No Leverkusen, as atenções estão sendo voltadas para o zagueiro Mukiele. Recém-contratado por empréstimo junto ao PSG na quarta-feira, ele teve a sua inscrição OK e está na relação para o jogo. Deve começar no banco, mas não será supresa de aparecer desde o início, na vaga de Tah. Assim, o principal desfalque será Exequiel Palacios, que não se recuperou de lesão. Na frente, tudo indica que o treinador Xabi Alonso apostará num trio ofensivo com Hofmann a sensação Wirtz, com Boniface na frente.

Como está o RB Leipzig

O apoiador Ouedraogo segue se recuperando de lesão e só deve voltar em outubro. Já o zagueiro húngaro Orban foi expulso na estreia e cumpre suspensão. Esses são os dois principais desfalques do Leipzig. Mas o treinador Marco Rose conta com bons suplentes e está otimista em um bom resultado. Na frente, Openda e Sesko são as suas principais armas.

Bayer Leverkusen x RB Leipzig

3ª rodada do Campeonato Alemão

Data e Horário: 31/8/2024, 13h30 (de Brasília)

Local: Bay Arena, Leverkusen (ALE)

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Tapsoba, Tah e Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich e Grimaldo; Hofmann e Wirtz; Boniface. Técnico: Xabi Alonso

RB LEIPZIG: Gulacsi; Klostermann, Simakan, Lukeba e Raum; Seiwald e Kampl; Haidara e Simons; Openda e Sesko. Técnico: Marco Orse

Árbitro: Matthias Jöllenbeck

Auxiliares: Mark Borsch e Marcel Pelgrim.

VAR: Tobias Welz

