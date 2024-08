Jô retorna ao futebol mineiro e vestirá as cores do Itabirito FC

O atacante Jô, ex-jogador do Atlético e do Corinthians, além da Seleção Brasileira, e campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, está de volta ao futebol mineiro. Desta vez, defenderá o Itabirito FC.

O nome de Jô foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF no início da noite de sexta-feira (30/8), confirmando seu contrato definitivo com o Itabirito.

Assim, o atacante chega para disputar o Campeonato Mineiro e a Série D de 2025 pelo clube da região metropolitana de Belo Horizonte. O Itabirito se classificou para a competição nacional, ao lado de Uberlândia e Pouso Alegre.

Além do esforço do CEO Maycon Pereira para viabilizar a contratação, o lateral-direito Patric, que jogou com Jô no Atlético e no Amazonas, teve um papel crucial. O ala, aliás, anunciado nesta semana também como reforço do Itabirito. Patric fez a ponte entre a diretoria e Jô, trabalhando nos bastidores para que o atacante aceitasse o novo desafio.

Jô estava no Amazonas disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Sua última partida ocorreu contra o América-MG, na 16ª rodada da competição nacional. O atacante participou de 26 jogos pelos amazonenses, marcou seis gols e deu uma assistência.

