Cruzeiro x Atlético GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (1/9), o Cruzeiro busca a reabilitação no Brasileirão. Após empatar em 0 a 0 contra o Internacional, mesmo com um jogador a mais durante boa parte do jogo, o time receberá o Atlético-GO, lanterna do campeonato, em seus domínios. Um bom resultado fará a Raposa reotmar a sua briga por um lugar na zona da Libertadores.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida ao vivo a partir das 11 (de Brasília)

Como chega o Cruzeiro

Com quatro jogos seguidos sem vencer, o time mineiro precisa mostrar novamente a força do seu elenco e, principalmente, do torcedor quando joga no Estádio do Mineirão. Assim, chega ao duelo na sexta posição, somando 38 pontos, no limite da classificação para a próxima Libertadores.

Como chega o Atlético-GO

No lado do Dragão, o técnico Umberto Louzer não contará com o lateral Bruno Tubarão, o volante Rhaldney e o atacante Janderson, que estão suspensos. O zagueiro Alix Vinicius e o meia Roni estão lesionados. No ataque, Campbell e Luiz Fernando são a esperança de gols.

CRUZEIRO X ATLÉTICO GO

Série A – 2024 – 25ª rodada / Série A

Data e horário: 1/9/2024, às 11h(de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace (Lucas Romero), Japa, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Vitinho) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra

ATLÉTICO GO: Ronaldo; Maguinho (Haller), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Baralhas, Gonzalo Freitas e Campbell; Alejo Cruz, Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Rafael Da Silva Alves (RS) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.