Ex-Fluminense marca e Brighton empata com Arsenal em Londres

Na manhã deste sábado (31/8), no Emirates Stadium, Arsenal e Brighton ficaram no 1 a 1. O jogo abriu a terceira rodada da Premier League e foi muito bom. Afinal, os times buscaram a vitória e os goleiros se destacaram com defesas arrojadas. Apesar de jogar em casa e ter aparentemente o favoritismo, o Arsenal, que saiu na frente com um gol de Havertz no primeiro tempo, teve um jogador expulso no início da etapa final (Declan Rice, o que causou muita reclamação, afinal foi uma punição severa). Isso deu a chance para o Brighton tomar a iniciativa e chegar ao empate com um gol do brasileiro João Pedro (ex-Fluminense).

Arsenal e Brighton chegam aos sete pontos e estão na briga pela ponta da tabela. Mas o Brighton está à frente dos Gunners pelo número de gols marcados.

Arsenal na frente

Mais perigoso ofensivamente, embora tenha levado alguns sustos como numa cabeçada de Minteh, após cruzamento de João Pedro, o Arsenal aproveitou muito bem a sua melhor oportunidade no primeiro tempo para segur em vantagem para o intervalo. Aos 37 minutos, Saka conseguiu ganhar dividida com Dunk. Em seguida, de primeira, tocou para Havertz. O atacante alemão foi esperto, tocando por cobertura na saída do goleiro Verbruggen, que foi até a entrada da área tentar o abafa.

Brighton busca o empate

No segundo tempo, Rice, que tinha amarelo, foi expulso ao tentar atrapalhar cobrança de uma falta que ele mesmo cometeu. Ao fazer essa ação, Rice até levou um chutão de Weltman quando o jogador do Brighton tentou fazer a cobrança. Mas, no fim das contas, Rice foi quem levou o segundo amarelo por catimba. Assim, consequentemente, expulso. Ter um a mais ofereceu ao Brighton a oportunidade de tomar a iniciativa. Dessa forma, aos 12 , João Pedro empatou. Dunk lançou Minteh. Este entrou na área no meio dos zagueiros e chutou para defesa parcial de Raya. Mas a bola ficou para o atacante brasileiro ex-Fluminense mandar para o gol.

Na reta final, mesmo com um a menos, o Arsenal, em casa, buscou muito o gol da vitória. Havertz teve tudo para fazer mais um no jogo, ao receber pela esquerda e chutar para grande defesa de Verbruggen. Saka, num carrinho, lamentou muito pegar mal na bola. Era gol certo. Porém, o Brighton também deu trabalho. O sueco Ayari, que entrou no segundo tempo, livre na área chutou para ótima defesa com os pés de Raya. Contudo, a bola não entrou mais e o jogo ficou mesmo no 1 a 1.

Jogos da 3ª rodada da Premier League

Sábado (31/8)

Arsenal 1×1 Brighton

Jogos às 11h:

Leicester x Aston Villa

Nottingham Forest x Wolverhampton

Brentford x Southampton

Everton x Bournemouth

Ipswich x Fulham

13h30 – West Ham x Manchester City

Domingo (1/9)

9h30 – Chelsea x Crystal

9h30 – Newcastle x Tottenham

12h – United x Liverpool

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.