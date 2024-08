Lateral Vitinho já está no Rio para assinar com o Botafogo

Neste sábado (31) pela manhã, o lateral-direito Vitinho chegou ao Rio de Janeiro para se juntar ao Botafogo. O atleta, que tem 25 anos, já foi oficialmente anunciado e realizará exames médicos no Lonier antes de assinar um contrato que se estenderá até dezembro de 2029. Antes de sua chegada ao Botafogo, Vitinho atuava no Burnley, na Inglaterra, e é o sexto reforço do clube nesta janela de transferências.





Ao pisar em solo carioca, o lateral expressou sua alegria e suas expectativas como novo jogador do Botafogo, enfatizando seu desejo de conquistar títulos.

“Estou extremamente feliz. As expectativas são altas. O Vitinho que retorna hoje é um jogador mais maduro, com bastante experiência adquirida na Europa. Espero conquistar muitos troféus com o Botafogo, pois essa camisa é imensa. Estou ansioso para entrar em campo”, declarou o lateral. Ele também comentou sobre sua condição física:

“Acabamos de iniciar a temporada na Europa, onde participei de três partidas. Ainda não tive a oportunidade de conversar com o treinador ou com o Textor”, concluiu em entrevista ao BTB Sports.

Lateral sonha com a Seleção Brasileira

A transferência foi concretizada por 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 49,3 milhões) fixos, além de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões) em bônus. A negociação não foi fácil, uma vez que o Burnley relutava em liberar um jogador titular. No entanto, a vontade do lateral de retornar ao Brasil, acreditando que isso o aproximaria da Seleção, foi crucial para um desfecho favorável.

Embora Vitinho seja um lateral-direito por natureza, ele também possui a habilidade de atuar no lado esquerdo da defesa, devido à sua destreza com a perna canhota. Além disso, ele pode jogar como ponta, posição que tem ocupado recentemente.

Vitinho começou sua trajetória no Cruzeiro, mas foi vendido muito jovem para o Cercle Brugge, na Bélgica. Lá, chamou a atenção de Vicent Kompany, ex-zagueiro e então técnico do Anderlecht, que o levou para o Burnley em 2022. Durante a temporada 2022/23, o jogador participou de 41 partidas pelo Burnley, contribuindo para a promoção da equipe à Premier League. Na última temporada, ele alternou entre titular e reserva, mas ainda assim esteve em campo 36 vezes.

