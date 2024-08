Produtora de aço estampará marca em uniformes de Atlético e Grêmio neste domingo

Em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Atlético e Grêmio receberão um patrocínio especial para o jogo deste domingo (1º), marcado para as 11h (hora de Brasília). A Gerdau, uma empresa produtora de aço que tem contribuído financeiramente para a reconstrução do estado, terá sua marca nos uniformes das equipes na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, durante a partida válida pela 25ª rodada da Série A.

O objetivo deste patrocínio é enfatizar a importância da solidariedade e cooperação. O momento simboliza a renovação de um dos principais ícones esportivos do Rio Grande do Sul. No lado do Atlético, a Gerdau estampará suas mangas, enquanto no Grêmio, a marca estará visível nos calções dos jogadores.

Além disso, uma mensagem de união entre os clubes e a empresa em apoio ao Rio Grande do Sul será exibida em placas de LED. Nas redes sociais, Grêmio, Atlético e a Gerdau realizarão uma campanha conjunta com mensagens de apoio e colaboração.

Pedro Torres, diretor de Comunicação da Gerdau, disse ser um orgulho para a marca.

“Estamos orgulhosos de ser patrocinadores oficiais do Atlético e do Grêmio, dois clubes que compartilham conosco valores como excelência e espírito de superação. Este jogo não é apenas um marco para o futebol, mas também uma celebração do fortalecimento e da recuperação do Rio Grande do Sul”.

