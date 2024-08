Bragantino x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e Bahia se enfrentam neste domingo (1/9), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá início às 16h (de Brasília) O Massa Bruta chega em um momento difícil, ocupando a 15ª posição na competição, sem vencer há cinco partidas pelo Brasileiro e recém-eliminado pelo Corinthians na Copa Sul-Americana. Por outro lado, os baianos, em sexto no Brasileirão, perderam para o Flamengo no meio de semana pela Copa do Brasil.

Onde Assistir

O canal Premiere anuncia a transmissão ao vivo pelo sistema pay per view.

Como chega o Bragantino

O técnico Pedro Caixinha terá que lidar com desfalques importantes para a partida. O departamento médico continua cheio, com jogadores como o zagueiro Pedro Henrique, o lateral Juninho Capixaba e o meia Eric Ramires, todos considerados titulares, fora de ação.

Além disso, o zagueiro Eduardo Santos está suspenso e o atacante Tiago Borbas também desfalca o time, pois recebeu o terceiro cartão amarelo. A expectativa é que Helinho retorne para formar o trio de ataque ao lado de Eduardo Sasha e Vitinho. Na defesa, há preocupação com o lateral Nathan Mendes, que sente dores na perna esquerda, enquanto o lateral-esquerdo Luan Cândido está fora devido a uma torção no tornozelo esquerdo.

Como chega o Bahia

O Bahia teve três dias de preparação para o confronto. No último treino, realizado na manhã deste sábado, Rogério Ceni simulou situações de jogo em um treino tático que utilizou todo o gramado. Além disso, houve tempo para os jogadores ajustarem as finalizações.

Ainda assim, Rogério Ceni não poderá contar com Biel e Nicolás Acevedo, ambos afastados pelo departamento médico. No entanto, ele terá o retorno de Rafael Ratão, que cumpriu suspensão automática na partida da Copa do Brasil. Gilberto, que também treinou sem restrições neste sábado, deve voltar a ficar disponível para o jogo.

Com os principais jogadores à disposição, é provável que o treinador repita a escalação usada nos últimos cinco jogos.

BRAGANTINO X BAHIA

Campeonato Brasileiro – 25ª Rodada

Data e horário: 1/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Lucas Cunha, Douglas Mendes e Guilherme; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro e Thaciano; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.