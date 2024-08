Manchester United x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United e Liverpool fazem neste domingo (1/9), o primeiro clássico entre os maiores campeões ingleses da temporada. O palco do confronto será o Old Trafford a partir das 12h (horário de Brasília), válido pela terceira rodada da Premier League 2024/25. Esta, aliás, será a partida oficial de número 215 entre as equipes. São 83 vitórias do The Red Devills, 71 dos Reds e 60 empates.

Onde assistir

A partida entre Manchester United e Liverpool terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chega o Manchester United

O Manchester United entra em campo querendo esquecer o tropeço da última rodada, quando perdeu por 2 a 1 para o Brighton. O time de Ten Hag, que começou a temporada com uma vitória suada sobre o Fulham, está na 11ª colocação. Para esse duelo, Bruno Fernandes deve voltar ao meio-campo, com a missão de municiar o ataque. O Liverpool, além disso, vem sendo pedra no sapato da equipe nos últimos anos.

A equipe de Erik ten Hag terá alguns desfalques. Malacia, Hojlund, Leny Yoro, Shaw, Fish e Lindelof seguem como baixas para o duelo. No entanto, o time vai forte a campo para o primeiro clássico da temporada.

Como chega o Liverpool

Do outro lado, o Liverpool, aliás, chega com a confiança lá no alto. Os Reds, afinal, somam seis pontos, ocupando a 4ª posição e ainda não perderam nesse início de Premier League. A equipe de Arne Slot tem mostrado um nível defensivo impressionante, sem tomar gol até aqui. E no ataque, com Salah, Diogo Jota e Luis Díaz em sintonia fina, fica difícil segurar. São, afinal, 11 jogos sem perder desde a temporada passada.

Além do começo animador, o time, aliás, deve ter apenas uma baixa. Quansah deve ser confirmado como o único ausente no elenco de Arne Slot, que faz um início de trabalho bastante convincente em Anfield.

MANCHESTER UNITED x LIVERPOOL

Premier League – 3ª rodada

Data-Hora: 1/9/2024, 12h (de Brasília)

Local: Old Trafford

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, Maguire, Lisandro Martínez e Dalot; Casemiro e Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes e Rashford (Garnacho); Zirkzee. Técnico: Erik ten Hag

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch (Endo), Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Diogo Jota e Luis Díaz. Técnico: Arne Slot

Árbitro: Anthony Taylor

VAR: John Brooks

