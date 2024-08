De virada, Leverkusen perde a primeira na Bundesliga 2024/25

Atual campeão alemão invicto (e também da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha), o Bayer Leverkusen voltou a perder em território alemão após mais de um ano. Isso porque, neste sábado (31), a equipe comandada por Xabi Alonso perdeu para o RB Leipzig por 3 a 2, de virada. Frimpong e Grimaldo marcaram no primeiro tempo, mas os visitantes chegaram à vitória com tentos de Kampl e Openda (dois).

Com o resultado, o Bayer Leverkusen está com três pontos, no meio da tabela. Já o Red Bull Leipzig lidera a competição, com 100% de aproveitamento. Bayern de Munique e Freiburg, que se enfrentam neste domingo (01), também podem chegar aos seis neste final de semana. O Heidenheim é outro que pode chegar aos seis.

Confira a tabela do Campeonato Alemão

A partida começou em ritmo lento, com muitas faltas, cartões e até jogador saindo por lesão. Uma cena curiosa, dessas que não se vê todo dia: o técnico Marco Rose foi expulso por receber dois cartões amarelos ainda antes dos 30 minutos. Aliás, após a expulsão, o o Leverkusen viveu seu melhor momento na partida. Afinal, aos 39: Frimpong aproveitou bola que sobrou na área, e abriu 1 a 0.

Quatro minutos depois, o Leverkusen ampliou o placar, indicando que venceria a partida. Wirtz cruzou na medida para Grimaldo, que apenas empurrou para o fundo das redes. Os visitantes começaram a virada ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, Henrichs cruzou, e Kampl marcou de cabeça.

Já a segunda etapa foi toda do RB Leipzig. Aos oito, Castello Lukeba até marcou, mas o tento foi anulado. Os visitantes não sentiram a anulação, seguiram em cima e empataram, de fato, cinco minutos mais tarde, com Openda. A virada saiu novamente com Openda, aos 35.

O Bayer Leverkusen agora visita o Hoffenheim, daqui a duas semanas (14/9), às 10h30. Vale lembrar que o Campeonato Alemão irá parar por conta de uma Data-Fifa. Já o RB Leipzig recebe o Union Berlin no mesmo dia e horário. Ambas as partidas, é claro, valem pela terceira rodada da competição (são 34).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.