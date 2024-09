Lazio e Milan empatam em jogo do Campeonato Italiano

Milan e Lazio empataram em 2 a 2 neste sábado (31), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O embate foi disputado em Roma e contou com gols de Pavlovic e Rafael Leão para o Milan e Castellanos e Dia para os donos da casa.

Com o empate, as duas equipes perderam a oportunidade de encostarem nos líderes do Scudetto. A Lazio está no meio da tabela, com quatro pontos, enquanto o Milan soma apenas dois, perto da zona de rebaixamento. A liderança é da Internazionale de Milão, com sete pontos, assim como o Torino. Já a Juventus tem seis, mas ainda joga na rodada. O Napoli também tem seis, mas já com três jogos realizados.

Confira a tabela do Campeonato Italiano

O Milan foi amplamente superior no primeiro tempo e abriu o placar logo aos 8. Afinal, Pulisic cobrou escanteio muito bem, na cabeça de Pavlovic. No entanto, a Lazio voltou muito ajustada para a segunda etapa e logo empatou com Castellanos. Aos 22, veio a virada com Boulaye Dia. Os rubro-negros apertaram na reta final e chegaram ao empate com o ídolo Rafael Leão, balançando as redes aos 28, após passe de Tammy Abraham. O primeiro tinha apenas dois minutos em campo, enquanto o outro era o estreante da noite na Itália.

Próximos compromissos

O Milan contou com o brasileiro Emerson Royal. Ele foi titular, mas foi substituído por Theo Hernandez aos 25 da etapa complementar. Já a Lazio sequer relacionou um brasileiro.

Na próxima rodada, o Milan recebe o Venezia, enquanto a Lazio joga em casa contra o Verona. As partidas ainda não foram desmembradas pela FIGC, mas serão disputadas daqui a duas semanas, por conta de uma pausa para a Data-Fifa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.