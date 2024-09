Benfica demite treinador após mais um tropeço no Português

O Benfica anunciou a demissão do treinador alemão Roger Schmidt neste sábado (31). Inclusive, em entrevista coletiva, o presidente do clube, Rui Costa, afirmou que os Encarnados já estão à procura de um novo profissional. Naturalmente, ele não quis citar nomes.

“Confirmo isso. Quero também agradecer pelos dois anos e meio de trabalho e esforço que Roger Schmidt dedicou ao nosso clube, pelos dois títulos conquistados e pela quantidade de jogadores formados dentro de nossa casa. Apesar da nossa ambição de criar estabilidade no clube e manter um treinador por mais de um ano, mesmo sem ter conquistado o Campeonato, decidimos, após quatro rodadas, que era o momento de fazer uma mudança devido aos resultados e às atuações que não alcançamos e que esperávamos nesta época. Portanto, repito, Roger Schmidt não é mais o treinador do Benfica e agora estamos focados no futuro. Já estamos trabalhando na escolha do novo treinador, que em breve será anunciado. Este início de temporada não era o que esperávamos, e entendemos que não havia como continuar nessas condições, levando à decisão de trocar de treinador neste momento”, destacou o mandatário.

Roger Schmidt estava iniciando sua terceira caminhada no comando do Benfica. No entanto, com uma derrota e um empate em quatro jogos, a equipe de Lisboa já vê o título ficar um pouco distante. Vale lembrar que o Campeonato Português tem 34 jogos (ao contrário das 38 como a maioria) e os tropeços dos grandes são incomuns. A liderança é do Sporting Lisboa, que tem 12.

Ao longo desses dois anos de trabalho, Roger conquistou um Campeonato Português e uma Supertaça de Portugal. O último tropeço do Benfica foi o empate em 1 a 1 com o Moreirense, nesta sexta-feira (30). Se as Águias vão se recuperar vão se recuperar, só o tempo vai dizer. Fato é que o Benfica agora recebe o Santa Clara, daqui a dois sábados (14). O Campeonato Português, vale lembrar, irá parar por conta da Data-Fifa. Dessa forma, se a diretoria correr, o novo comandante poderá ter um bom tempo para treinar a equipe.

