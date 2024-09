Sporting bate o Porto e se isola na liderança do Português

Em clássico pela liderança do Campeonato Português, melhor para o Sporting. Neste sábado, os Leões foram superiores e venceram o Porto por 2 a 0, pela quarta rodada da competição, no Estádio José Alvalade. O artilheiro sueco Gyokeres fez em cobrança de pênalti e Geny Catamo decretou o triunfo nos minutos finais do segundo tempo.

Com o resultado, o Sporting segue 100% de aproveitamento e assume a liderança do Campeonato Português, com 12 pontos. Do outro lado, o Porto perde a primeira na disputa e amarga a segunda posição, com 9 pontos. Uma partida apática dos Dragões.

O jogo

O Porto iniciou a partida melhor com chances, mas a partir dos 15 minutos praticamente que só deu Sporting. Os leões tiveram inúmeras oportunidades de balançar as redes, quase todas dentro da grande área e algumas sem o goleiro no gol, mas não conseguiram inaugurar o marcador e pecaram muito na finalização.

Na volta para a segunda etapa, o Sporting seguiu a mesma tônica, atacando e tendo chances. O Porto, por sua vez, tinha dificuldades para criar situações de gols. Em um dos ataques dos Leões, o atilheiro Gyokeres sofreu falta por trás de Otávio dentro da área. O árbitro marcou pênalti na hora. O sueco em cobrança certeira colocou a equipe na frente do placar. Depois disso, foi só admnistrar o resultado. Os Dragões sentiram o gol e não mostraram reação.

No fim, Geny Catamo fez uma jogada individual e chutou de fora da área. O gol, aliás, confirmou a superioridade dentro de jogo e também para se se descolar no primeiro lugar do Campeonato Português.

E agora?

Os times, aliás, agora focam na próxima rodada do Campeonato Português. O Sporting, inclusive, encara o Arouca, na sexta-feira (13/09), às 16h15, fora de casa. Do outro lado, o Porto, aliás, enfrenta o Farense, às 11h30, dentro de casa.

