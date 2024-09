Vitória x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória e Vasco se enfrentam neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Barradão. O Leão da Barra tenta deixar a zona de rebaixamento, perigo que tem rondado a equipe durante toda competição. O Cruz-Maltino, por sua vez, começa a sonhar com uma possível vaga na próxima edição da Libertadores.

Atualmente, o rubro-Negro soma 22 pontos, dois atrás do Fluminense, que é o primeiro time fora do Z4. Por outro lado, a equipe carioca alcançou a marca de 31 pontos, na 8ª colocação, com uma distância de sete e oito pontos para Cruzeiro e Bahia. No entanto, tem um jogo a menos que os dois adversário à sua frente na tabela.

Onde assistir

O confronto deste domingo (1) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Vitória

O principal desfalque do Leão da Barra é Matheusinho, que teve uma lesão muscular na coxa direita. Além disso, Caio Vinícius (lesão na coxa), Fábio (catapora) e Camutanga (lesão ligamentar) também desfalcam a equipe baiana. Ricardo Ryller, por sua vez, é dúvida em virtude de um trauma no ombro. Nesse sentido, a tendência é que Carlos Eduardo seja titular, assim como Neris e Luan, que retornam ao time.

Como chega o Vasco

Após se recuperar de um quadro de celulite facial, David está de volta à equipe carioca. O atacante ficou internado durante três dias e desfalcou o Cruz-Maltino nos duelos com o Athletico-PR, pelo Brasileiro e Copa do Brasil. Contudo, Philippe Coutinho se recupera da Covid-19 e segue de fora do time. Já o mais recente reforço, Jean David aparece como uma boa opção ofensiva.

VITÓRIA X VASCO

Campeonato Brasileiro – 25ª Rodada

Data e horário: 1/9/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Silva, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Janderson (Jean Mota), Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Emerson Rodríguez (David) e Rayan; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

