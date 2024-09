São Paulo negocia com lateral-esquerdo da Premier League

Nos últimos dias da janela internacional de transferências do futebol internacional, o São Paulo foi atrás de um lateral-esquerdo. O Tricolor negocia, então, com Lewis, do Newcastle, clube que está na Premier League, a Primeira Divisão do Campeonato Inglês.

O São Paulo quer o jogador por empréstimo, com opção de compra ao fim do contrato e conversa com os britânicos nestes termos. A situação, de acordo com o site “ge”, está adiantada.

Natural da Irlanda do Norte e com passagem pela seleção daquele país, Lewis tem 26 anos. Além do Newcastle, também defendeu Norwich City e Watford, todos os clubes da Inglaterra.

A lateral esquerda é prioridade do São Paulo no mercado. Antes de Lewis, o clube tentou a contratação de Alex Sandro, ex-jogador da Juventus (ITA) que foi para o Flamengo, e Mário Rui, do Napoli (ITA).

O Tricolor corre contra o tempo para fechar o elenco. Afinal, a janela fecha nesta segunda-feira (2). Além do jogador britânico, o São Paulo também conversa com o volante Longo, do Belgrano (ARG).

Para a lateral esquerda, o clube conta com Welington, já acertado com o Southampton, da Inglaterra. Lanza e Michel Araújo sã as outras opções do técnico Luis Zubeldía para o setor.

