Novorizontino bate Vila Nova-GO e reassume liderança da Série B

Com gols no segundo tempo, o Novorizontino derrotou por 2 a 0 o Vila Nova-GO e reassumiu a liderança da Série B do Brasileiro. O Santos havia tomado a ponta na abertura desta 24ª rodada. Luisão e Neto Pessoa balançaram as redes no estádio Jorjão, neste sábado (31), em Novo Horizonte.

Assim, o Tigre do Vale se recupera da derrota para o Ceará na rodada anterior, que pôs fim a uma sequência de 12 partidas de invencibilidade. Já o Tigrão vê, portanto, encerrar uma série de três triunfos.

Confira a classificação da Série B

O resultado leva o time do interior paulista a 43 pontos, três a mais do que o vice-líder Santos. O Mirassol, que aparece com 39 somados, ainda vai entrar em campo na rodada. O Vila Nova, com os mesmos 39 pontos, fecha o G4 e ainda não pode ser ultrapassado.

Pela 25ª rodada da Série B, o Vila Nova recebe o CRB na quarta-feira (4), às 20h, no estádio OBA, em Goiânia. Já o Novorizontino volta a jogar apenas no domingo (8), quando visita o Coritiba às 18h30, no Couto Pereira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.