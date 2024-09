Cuiabá vira para cima do Criciúma e vence após seis jogos no Brasileirão

No jogo inaugural da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá se impôs diante do Criciúma e venceu por 2 a 1, na Arena Pantanal. Arthur Caíke, de cabeça, abriu o placar, no primeiro tempo, enquanto Clayson, de falta, e Lucas Fernandes, viraram para os donos da casa, na etapa final. O Dourado, agora, soma 21 pontos, mas segue na 19ª posição, com dois jogos a menos, enquanto o Tigre tem 28, na 12ª colocação.

Na próxima rodada, os donos da casa visitam o Internacional, no dia 16 (segunda-feira), às 20h (de Brasília). Antes disso, a equipe enfrenta o Juventude na quinta-feira (5), às 20h, em jogo atrasado da competição. Os comandados do técnico Cláudio Tencati só voltaram a campo no dia 15 (domingo), às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Jogo morno

O início da partida foi morno, com pouca inspiração e muita transpiração de ambas as partes. Do lado do Cuiabá, Isidro Pitta chegou bem na área, mas parou na defesa adversária. O Tigre, por sua vez, chegou com Allano, que arriscou, de fora da área, e obrigou Walter a fazer uma grande defesa.

Ao longo de boa parte do primeiro tempo, os donos da casa tentaram incomodar a meta adversária, porém pecaram nas finalizações. O Criciúma foi mais perigoso, entretanto sentiu muita falta de Bolasie, que desfalcou a equipe e tem sido a principal arma ofensiva na temporada

Tigre mostra força

Quando parecia que o confronto terminaria sem gols na primeira etapa, Arthur Caíke aproveitou o escanteio e, de cabeça, abriu o placar para os visitantes. Esse foi o quarto gol do atacante com a camisa Carvoeira na temporada. Após o primeiro gol, o Cuiabá não conseguiu reagir no primeiro tempo e foi pra o intervalo em desvantagem.

Na gaveta

Na volta do intervalo, o Dourado voltou melhor e entrou no jogo novamente. Lucas Mineiro puxou um rápido contra-ataque, contudo sofreu falta. Clayson foi para uma cobrança e acertou o ângulo do goleiro Gustavo para deixar tudo igual.

Dourado reage

Após o empate, os donos casa passaram a ter mais volume de jogo e chegara à virada. Assim, Railan entrou na grande área, mas a bola sobrou para Lucas Fernandes. O meio-campista mandou no canto para colocar o Cuiabá na frente. O Tigre, por sua vez, levou perigo quando Matheusinho chutou direto para o gol, mas Walter fez boa defesa.

Na reta final da partida, o Criciúma tentou chegar ao empate, mas faltou capricho para incomodar a meta adversária. A melhor chance foi quando Hermes mandou pra pequena área. Marllon desviou e quase enganou Walter, que espalmou para fora.

Por fim, Fernando Sobral ainda teve tempo para finalizar de longe e levar muito perigo à meta do goleiro Gustavo. Com o triunfo, a equipe do Mato-Grosso voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após seis jogos de jejum e segue o sonho de sair da zona de rebaixamento.

CUIABÁ 2 x 1 CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro 2024 – 25ª rodada

Data e horário: 30/8/2024, às 18h30(de Brasília)

Local: Estádio Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Gols: Arthur Caíke (34’/1ºT) (0-1); Clayson (11’/2ºT) (1-1); Lucas Fernandes (21’/2ºT) (2-1)

CUIABÁ: Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur e Ramon (Bruno Alves 41’2ºT); Lucas Mineiro, Denílson, Max (Fernando Sobral 17’/2ºT); Derik Lacerda (Gustavo Sauer 17’/2ºT), Clayson (André Luís 22’/2ºT) e Pitta. Técnico: Bernardo Franco

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Marquinhos Gabriel 30’/2ºT), Tobias Figueiredo, Wallison Maia e Marcelo Hermes; Higor Meritão (Claudinho 22’/2ºT), Ronald Lopes (Matheusinho 22’/2ºT), Newton e Fellipe Mateus (Serginho 35’/2ºT); Allano (Popó 35’/2ºT) e Arthur Caíke. Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Rodrigo José Pereira De Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: Fernando Sobral e Isidro Pitta (CUI)

Cartões Vermelhos: –

