Recuperados, Marcelo e Cano se aproximam de retorno no Fluminense

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, fora de casa, o Fluminense volta a atuar no Maracanã, agora diante do São Paulo. Assim, o duelo acontece neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as possíveis novidades, estão Marcelo e Germán Cano, recuperados de lesão, que dependem da avaliação da comissão técnica.

O lateral-esquerdo disputa uma vaga entre os titulares com Guga, que tem feito bons jogos pelo setor. O argentino, por sua vez, caso seja relacionado deve iniciar no banco de reservas. Na escalação, Facundo Bernal deve ser a novidade para o lugar de André, que deixou o clube carioca ao longo da semana e acertou com o Wolverhampton (ING).

A principal dúvida também é no meio de campo. Afinal, Alexsander acertou com o Al Ahli, da Arábia Saudita, e Martinelli está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nonato e Lima disputam uma vaga ao lado do uruguaio e de Paulo Henrique Ganso.