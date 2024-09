Segue o líder! Botafogo passa pelo Fortaleza e retoma a ponta

No duelo entre os melhores times desta edição do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Fortaleza por 2 a 0, neste sábado (31), no Estádio Nilton Santos, pela 25ª rodada da competição. Aula tática de Artur Jorge. Mas Jesus foi o salvador da noite para o lado do Glorioso, que volta à liderança da competição, agora, com 50 pontos. O Laion, com um jogo a menos, fica na cola, em segundo, com 48.

Quem vai errar menos?

Botafogo e Fortaleza fizeram o “jogo de estudo” nos primeiros momentos e perceberam que tinham que estar atentos aos erros do adversário. Em seguida, a partida foi ganhando, paulatinamente, uma carga emocional maior conforme a intensidade aumentava. Jesus, na pequena área, perdeu a chance de ouro, de cabeça, para o Glorioso. O Laion, por sua vez, apostou nos contra-ataques. Entretanto, a melhor oportunidade nasceu de uma batida na qual, com desvio de Freitas, Brítez quase surpreende o goleiro John.

Botafogo em cima

Na volta do intervalo, o Botafogo assumiu, enfim, o protagonismo da partida. Bola, então, de pé em pé para quebrar o gelo e retranca do Laion. Ou com lançamentos de almanaque. Em um deles, Barboza, aliás, encontrou Jesus, que matou no peito e fuzilou a rede adversária. Antes, o próprio centroavante havia marcado, com o VAR, corretamente, anulando. O Glorioso não se cansou de atacar e teve outras chances. Mas o Fortaleza começou a sair também. Sorte, para os donos da casa, que a zaga estava muito bem ajustada e contra-ataque na agulha. Jesus, então, reapareceu e garantiu a Santa Ceia, ou melhor, a festa no Colosso do Subúrbio.

BOTAFOGO 2×0 FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data-Hora: 31/8/2024, 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Jesus, 27’/2ºT (1-0); Jesus, 46’/2ºT (2-0)

BOTAFOGO: John, Ponte (Tchê Tchê, 19’/2ºT), Bastos, Barboza e Cuiabano (Marçal, 3’/1ºT); Gregore (Barbosa, 26/2ºT), Freitas e Almada; Luiz Henrique (Tiquinho, 26’/2ºT), Jesus e Savarino (Martins, 26’/2ºT). Técnico: Artur Jorge.

FORTALEZA: João Ricardo, Britez, Cardona (Felipe Jonathan, 33’/2ºT), Kuscevic e Pacheco; Sasha (Andrade, 33’/2ºT), Hércules (Pedro Augusto, 18’/2ºT) e Pochettino (Martínez, 37’/2ºT); Moisés (Pikachu, 18’/2ºT), Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)

Cartão Amarelo: Gregore, Bastos, Marçal, Artur Jorge (BOT); Cardona, Hércules, Pedro Augusto, Andrade (FOR)

Cartão Vermelho:

