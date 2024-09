Gabigol, do Flamengo, celebra aniversário com familiares e affair ‘secreto’

Gabriel Barbosa, o Gabigol, completou 28 anos no último dia 30 de agosto e celebrou a data de forma mais íntima. O atacante do Flamengo compartilhou registros com os pais e com a irmã, Dhiovanna Barbosa, em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio. Rumores apontam para presença de Julia Rodrigues, seu affair, mas assessoria do jogador nega. A festa de Gabi acontece nesta segunda-feira, 2, na Zona Oeste.

Gabi postou registros da comemoração ao lado dos pais, Lindalva e Valdemir, que vieram de Santos para passar o aniversário com o filho. Dhiovanna Barbosa, irmã do atacante, também aparece nas publicações junto ao novo membro da família, um filhote de cachorro. Mas o que chamou atenção dos internautas foi o que passou batido dos posts de Gabigol. Em seu perfil, Julia Rodrigues, affair do atleta desde 2023, compartilhou uma foto da vista do terraço da mansão de Gabriel na Barra.

Julia, no entanto, não aparece em nenhum dos registros compartilhados por Gabigol. A assessoria do atacante inclusive nega a presença da modelo na comemoração. Mas não parou por ai e outro detalhe aumentou os rumores de um possível romance. No dia do aniversário, Gabi publicou um carrossel de fotos com momentos importantes do dia e, entre elas, tinha um buquê de flores – apontado como presente da affair. Ela disse em sua rede social que ”amava dar flores”, e internautas recordaram a fala.

Uma publicação compartilhada por Gabriel Barbosa (@gabigol)

Gabigol e Julia Rodrigues

Os rumores de um romance entre eles rolam desde flagras no ano passado. Apesar do tempo, os dois nunca assumiram nada publicamente e mantém o caso de forma discreta. Recentemente, por exemplo, internautas notaram que Gabigol e Julia estavam juntos pela semelhança e horário dos stories postados na Barra da Tijuca.

Internautas também flagraram Gabigol e Julia Rodrigues no Festival Alma, em julho, no Rio de Janeiro. O look do jogador chamou atenção, pois Gabriel usou lenço na cabeça e óculos escuros para passar despercebido, mas acabou visto ao lado da modelo, no meio da multidão, rodeados de amigos e seguranças.

Gabigol também esteve acompanhado de Julia Rodrigues no carnaval deste ano, no Rio de Janeiro. Os dois foram à Sapucaí e curtiram o show do rapper Chefin, no Nosso Camarote. A modelo chegou ao local junto de amigas, e o atacante, acompanhado do segurança, se uniu ao grupo um pouco depois.

Os rumores começaram entre junho e julho do ano passado, depois do romance entre Julia Rodrigues e Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.