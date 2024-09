David Neres perde relógio de R$ 600 mil em assalto à mão armada

David Neres brilhou na vitória do Napoli sobre o Parma, por 2 a 1, pelo Campeonato Italiano, neste sábado (31/8). Afinal, ele deu o passe para um dos gols da partida. Mas, infelizmente, esse não foi o único motivo pelo qual o atleta ganhou o noticiário.

Após o jogo, ao sair do estádio com sua esposa, Neres foi assaltado. Dois homens em uma moto quebraram o vidro do carro e roubaram o relógio do jogador brasileiro. De acordo com o jornal italiano “Gazetta Dello Sport”, o relógio tem um valor superior a 100 mil euros (aproximadamente R$ 620 mil).

Após o incidente, Neres foi à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Em seguida, retornou ao hotel onde a equipe estava concentrada. Por causa do imprevisto, o jogador não conseguiu atender aos fãs que o aguardavam no local.

A esposa de David, Kira Winona, explicou o ocorrido em uma postagem no Instagram: “David pede desculpas aos fãs que estavam esperando por ele no hotel. Quando saímos do estádio após o jogo, dois homens em uma moto quebraram o vidro do carro e roubaram o relógio sob a mira de uma arma”, ela disse.

Da mesma forma, David Neres também compartilhou a mensagem em suas redes sociais.

