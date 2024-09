Corinthians vira para cima do Palmeiras e sai na frente das semis do Brasileirão Feminino

Em um jogo bastante movimentado, em jogo com mforte calor, o Corinthians derrotou o Palmeiras por 3 a 1 na partida de ida da fase semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo foi no Jayme Cintra, em Jundiaí. Amanda Gutierres colocou o Palmeiras na frente no primeiro tempo. Mas as Brabas, nos últimso dez minutos de jogo viraram com Vic Albuquerque, Carol Nogueira e Duda Sampaio.

A partida de volta está agendada para o próximo domingo (8), às 10h45 (de Brasília), no Canindé. O Corinthians entra com boa vantagem para buscar mais uma final.

Primeiro tempo do Palmeiras

O Corinthians iniciou o jogo com mais vigor e pressionou o ataque, mas não conseguiu converter suas oportunidades em gols. Aos 9 minutos, o Timão marcou um gol, mas o lance foi anulado por impedimento. Após os 15 minutos iniciais, no entanto, o Palmeiras se ajustou e passou a dominar o jogo. A partida tornou-se mais equilibrada, com ambos os times buscando o resultado.

Aos 30 minutos, o jogo foi interrompido para hidratação. Esse intervalo beneficiou o Palmeiras, que aproveitou para se reorganizar. Aos 36 minutos, ocorreu um lance decisivo: após um lançamento na área, Juliete foi derrubada e a árbitra marcou pênalti. Amanda Gutierres cobrou com precisão, batendo alto e no canto, sem chances para a goleira do Corinthians.

Timão busca a vitória

O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo, criando mais oportunidades e pressionando o ataque. O Corinthians se defendia como podia, mas, após os 20 minutos, as jogadoras do Timão começaram a melhorar no ataque.

Aos 38 minutos, no entanto, o esforço do Corinthians deu resultado. Assim, em um cruzamento na área, a bola sobrou para Vic Albuquerque, que empurrou para o fundo das redes e celebrou com a equipe.

Nos acréscimos, o Corinthians continuou em alta. Apesar do calor, o time conseguiu reverter a situação. Aos 46, em um novo cruzamento, Carol Nogueira aproveitou a bola e a colocou no canto, virando o jogo. Três minutos depois, em mais um cruzamento pela esquerda, Duda Sampaio finalizou com qualidade e selou o resultado com o terceiro gol.

PALMEIRAS 1 x 3 CORINTHIANS

Brasileiro Feminino – 1º jogo da semifinal

Local: Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP

Data-Hora: 1/9/2024, às 10h45 (de Brasília)

PALMEIRAS: Natascha, Bruna Calderan, Poliana, Ingryd Lima, Fê Palermo, Isadora Amaral, Pati Maldaner, Brena (Diana, 1’2ºT), Juliete, Amanda Gutierres, Laís Estevam (Espinales, 18/2ºT)’. Técnica: Camilla Orlando.

CORINTHIANS: Nicole, Leticia Santos (Belinha, 1’/2ºT), Dani Arias, Mariza, Paulinha, Ju Ferreira (Vitória Yaya, 17’/2ºT), Vic Albuquerque, Duda Sampaio, Millene (Fernandinha, 41’/2ºT), Jaqueline (Eudimilla, 40’/2ºT), Gabi Portilho (Carol Tavares, 28’/2ºT). Técnico: Rafael Laruccia.

Gols: Amanda, 36’/1ºT (1-0);Vic Albuquerque, 38’/2ºT (1-1), Carol Nogueira, 46’/2ºT(1-2), Duda Sampaio, 49’/2ºT)(1-3)

Árbitra: Andreza Helena De Siqueira (MG)

Assistentes: Fernanda Antunes e Erica Mara Da Silva Lopes (Ambas MG)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.